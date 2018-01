Kaj se v soboto, 13.1., dogaja na Štajerskem?

* Jubilejni 40. pohod po poteh Pohorskega bataljona bo danes. Organizatorji bodo pohodnike tudi tokrat iz Zreč z avtobusi odpeljali do koče na Pesku, od tam pa se bodo udeleženci dogodka peš podali proti Osankarici.

Zaključna prireditev – tradicionalno z ansamblom Toti Štajerci, bo popoldne v zreški športni dvorani.

* Na Treh kraljih se začenjajo tekmovanja v veleslalomu za Smučarski pokal občine Slovenska Bistrica. Prva od štirih tekem nove sezone bo danes, in to za različne kategorije. Tekmovanje prirejata smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju ter hotel Jakec Trije kralji.

Na Črešnjevcu bo nocoj na ogled gledališka predstava Cinco in Marinko. Z njo začenjajo letošnji gledališki abonma, ki so ga poimenovali Večeri smeha na Črešnjevcu.

* Današnje dopoldne bo na območju Obsotelja in Kozjanskega namenjeno otrokom. V kulturnem centru v Rogaški Slatini pripravljajo lutkovno predstavo; v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah predstavo Svetlane Makarovič, v kinodvorani v Kozjem pa gledališko predstavo.

Nocoj bo v kulturnem centru v Rogaški Slatini dobrodelni koncert Lions kluba Rogaška. Nastopili bodo Marko Vozelj in Mojstri ter Glasbena šola Rogaška Slatina.

V Rogatcu organizirajo etnografske prikaze, učne in doživljajske delavnice. Na dvorcu Strmol bosta dopoldne delavnici šivanja in pletenja iz ličja, v Muzeju na prostem pa popoldne peka žulik in raziskovanje muzeja.

* V mladinskem centru Celje se bodo popoldne sprehodili skozi zgodovino glasbe. Predstavilo se bo več kot 40 pevcev, udeležencem se bosta predstavila tudi igralec Gojmir Lešnjak Gojc in pevka Marta Zore.

V Domu Svetega Jožefa pripravljajo izdelavo mozaikov iz keramičnih ploščic.

* Bobnarsko delavnico z afriškimi bobni pripravljajo v Šentjurju v Centru kulture Gustav. Spoznavali bodo različne zvoke na tolkalih in skupaj ustvarili enostavno ritmično kompozicijo. Delavnico vodi Andrej Zobarič.

Bo pa v Šentjurju poskrbljeno tudi za smeh – komedija Žalujoča družina bo na ogled zvečer v Ipavčevem kulturnem centru.

Košarkarji Rogaške bodo drevi v Ligi Nova KBM doma igrali proti Hopsom s Polzele.