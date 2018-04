Kaj se v ponedeljek, 9.4., dogaja na Štajerskem?

* Predstavniki služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na Konjiškem, bodo popoldne v dvorcu Trebnik podpisali pogodbe z Občino Slovenske Konjice.

* V Šentjurju na Mestnem trgu danes pripravljajo številne dejavnosti ob Tednu zdravega mesta. Med drugim bodo spoznavali nordijsko hojo in jogo, postopke oživljanja in rabo defibrilatorja, obiskovalcem bodo izmerili telesno zmogljivost, krvni sladkor in holesterol, ozaveščali jih bodo o pomenu odziva v program Svit za zgodnje odkrivanje raka. Predstavili bodo tudi terensko delo z odvisniki od drog, izmenjavali bodo semena in pripravili dejavnosti za najmlajše.

* V Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje pripravljajo odprtje razstave Franceta Kralja, z naslovom ‘ Zgodbe o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško’. Ob odprtju razstave pripravljajo tudi predavanje.

* V knjižnici v Slovenski Bistrici bo nocoj predavanje Tatjane Zafošnik o življenju v Jakutiji. V knjižnici v Poljčanah pa bo nocoj predaval Branislav Jurgec o vplivu in pomenu prvega vratnega vretenca na zdravje in življenje.

* Nocojšnji večer bo v knjižnici v Rogaški Slatini v znamenju treh literarnih ustvarjalcev Literarnega društva Sončnica. Predstavili se bodo Agica Tovornik, Milenko Strašek in Marjana Artiček.

V kulturnem domu v Šmarju bo Karel Gržan spregovoril o pretkani manipulaciji pozornosti. Med drugim o manipulaciji pozornosti na posamezne dogodke, s katerimi se zamegljuje celovit pogled na svet.