Kaj se v ponedeljek, 26.3., dogaja na Štajerskem?

* O načrtovani gradnji protipoplavnih nasipov na Zbelovem in Mlačah pristojni govorijo že nekaj let. Kot kaže, se projekt zdaj premika. Na Občini Slovenske Konjice bodo namreč z ministrico za okolje in prostor dopoldne podpisali sporazum o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov na Dravinji v naseljih Zbelovo in Mlače. Minuli petek so projekt že predstavili lastnikom zemljišč.

* Zrečani bodo danes naredili inventuro športa za leto 2017 – razglasili bodo najboljše posameznike, ekipe, ter podelili še nekaj drugih priznanj. Program v Kulturnem domu pri termah Zreče bodo popestrili učenci Osnovne šole Zreče.

* Nocoj bo v knjižnici v Slovenski Bistrici pogovorni večer ob začetku 5. sezone Bralne značke za odrasle z gledališko igralko Milado Kalezić. Vošnjakova bralna značka za odrasle poteka od marca do novembra. Treba je prebrati vsaj 5 del z izbrano tematiko – Od Vardara do Triglava.

* V Celjskem domu bodo uprizorili ambientalno gledališko predstavo Macbeth. Gre za sodobno priredbo renesančne tragedije, ki ohranja bistvo Shakespearovega izvirnika.

V Citycentru Celje pripravljajo velikonočni sejem.

* Nocojšnji večer bo v kulturnem centru v Rogaški Slatini v znamenju smeha. Uprizorili bodo komedijo Dekliščina.