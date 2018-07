Kaj se v ponedeljek, 23. julija, dogaja na Štajerskem?

* Košarkarski kamp za otroke bo do petka v Podčetrtku. Kamp se bo začel danes popoldne, naslednje dni pa bo potekal ves dan. Namenjen je mladim ljubiteljem košarke – dekletom in fantom, od prvega razreda do konca srednje šole.

* Pri Osrednji knjižnici Celje bodo avgusta na mestu, kjer so bila nekoč igrala, postavila urbane večfunkcijske elemente. Postavili bodo kroge, na katerih se bo lahko posedalo in igralo.

* V Kopališki ulici v Zg. Poljčanah sta urejeni tenis igrišči. Občani ju lahko uporabljajo brezplačno vsak dan od 8. do 21. ure, razen v torek in četrtek popoldne, ko sta igrišči nekaj časa rezervirani za teniško šolo.

* Ponedeljkov namig za poletni izlet – Poletni dan bo zanimiv, če se odpravite po vsaj delu Laporske pohodniške poti. Pot predstavlja štiri zanimive cerkve, največjo zbirko šivalnih strojev na slovenskem »Babičev muzej šivalnih strojev«, ki danes šteje okoli 300 šivalnih strojev. Odpočijete se lahko na energetskih točkah v Hošnici, okrepčate pri Iršičevih ribnikih na Žabljeku in si v bližini ogledate muzej motociklov. Na poti se odpira veliko lepih razgledov na pokrajino, kozolce, stare domačije, gorce in turistične kmetije.