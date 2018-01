Kaj se v ponedeljek, 22.1., dogaja na Štajerskem?

* Pogodbo za rekonstrukcijo javne poti na Stranicah – 360 metrov dolg odsek proti središču kraja, bo dopoldne z izbranim izvajalcem del podpisal zreški župan mag. Boris Podvršnik. Na Občini Zreče so dela zaupali konjiškemu podjetju GMI.

* V Slovenski Bistrici bodo na popoldanski delavnici predstavili javni poziv za izbor operacij LAS – Dobro za nas. Delavnica bo v prostorih RIC-a.

10-urne brezplačne računalniške delavnice za starejše, Simbioza, bodo potekale v Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane od danes do petka.

Prikaz rezi vinske trte, prizadete po pozebi in toči v lanskem letu, pripravljajo popoldne v vinogradu Martina Šlambergerja v Hošnici.

* Nocoj bo v Mestni galeriji v Rogaški Slatini odprtje fotografske razstave Merta Carpenterja, Američana, ki že nekaj let živi v Rogaški Slatini, fotografija pa je bila njegova poklicna spremljevalka. V slatinski knjižnici bo drevi predstavitev druge knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače, s podnaslovom Babice, hčere in vnukinje. Knjigo bo predstavila avtorica Milena Miklavčič.

V sejni sobi občine Podčetrtek pa bo nocoj potopisno predavanje. O Sinajskem polotoku in Izraelu bo spregovorila Nadja Mirnik.

Celje: v osrednji knjižnici pravljični večer za odrasle, javni nastop v glasbeni šoli