Kaj se v ponedeljek, 16.4., dogaja na Štajerskem?

* Na Pragerskem bo popoldne predavanje ddr. Ane Vovk Korže o možnostih trajnega upravljanja s pragerskimi ribniki. Hkrati bodo predstavili projekt, ki bo do konca julija potekal na Pragerskem – raziskujejo nekdanje glinokopne jame, danes pragerske ribnike in razvojne možnosti za turizem ter druge aktivnosti.

Glasbena šola Slovenska Bistrica prireja nocoj oddelčni nastop klavirja.

V bistriški knjižnici pa bo nocoj predstavitev knjige mag. Karmen Furman Pravna narava delovnih razmerij javnih uslužbencev.

* V Šentjur danes prihajajo Lutkarije in vragolije. V Ipavčevem kulturnem centru namreč bodo namreč gostili regijsko srečanje najboljših lutkovnih skupin celjske regije.

* V Domu Svetega Jožefa v Celju pripravljajo predstavitev knjige Franceta Cukjatija Slovenske podobe zla.

* Učitelji in dijaki iz petih gimnazij – domače iz Slovenskih Konjic in štirih iz tujine, bodo opoldne obiskali konjiškega župana. Gre za dijake, ki so vključeni v mednarodno izmenjavo.

* Nocoj bo v knjižnici v Rogaški Slatini predstavitev knjige slovenskega veleposlanika v Švici Franca Mikša z naslovom ‘Klinc, pa še Trst’.

V šmarskem kulturnem domu bo današnji večer namenjen pravljicam za odrasle. Tokratna tema bo ‘Pamet-neumnost, modrost-norost v pravljicah sveta’.