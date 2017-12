Kaj se v ponedeljek, 1.1., dogaja na Štajerskem?

* Tudi letos se bodo že tradicionalno najbolj pogumni Celjani podali v ledeno hlasno Savinjo. Že deveto leto zapored Kajakaški klub Nivo pripravlja tradicionalni skos v Savinjo, ki se ga običajno udeleži okrog 50 pogumnežov.

V Mestnem kinu Metropol pripravljajo novoletni koncert Kvarteta Akord.

* Novo leto v Šentjurju začenjajo z novoletnim tekom. Popoldne bodo rekreativni tekači tekli na 2018 metrov oziroma 18 krogov na atletskem stadionu v Športnem parku. Na teku bo nastopil tudi Bogomir Dolenc, tekač, ki bo jeseni v 42 dneh odtekel 42 maratonov, na katerih bo zbiral sredstva za Ustanovo Mali vitez. Enega od maratonov bo pretekel tudi v Šentjurju.

* Občina Slovenska Bistrica zbira pa že predloge za podelitev priznanj in nagrad občine. Priznanja se podeljujejo za dosećke posameznikov ali organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na različnih področjih. Predlagatelji lahko podajo vloge do 25. januarja. Podrobnosti razpisa so na spletni strani občine.