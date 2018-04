Kaj se v petek, 6.4., dogaja na Štajerskem?

* Poglejmo v Šentjur, kjer bo petek zelo pester.

V prostorih Ipavčevega kulturnega centra bodo predstavili kandidatko za poslanko v Šentjurju Miro Jazbec, ki bo na prihajajočih parlamentarnih volitvah na kandidatni listi stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

V sklopu Tedna zdravega mesta bodo v Zdravstvenem domu obiskovalcem merili krvni tlak in sladkor ter jim svetovali o zdravem življenjskem slogu.

Uvodno srečanje projekta Šentjurski geolov bo popoldne v Aktivatorju. Na tedenskih delavnicah bodo spoznali geolov, iskali zaklade na terenu in vzpostavili mrežo geolovov.

V IKC se začenja Cikel ruskih filmov. Najprej bo na sporedu zgodovinska drama Čas prvakov o vesoljski tekmi med Sovjetsko zvezo in ZDA.

V Kulturnem domu na Ponikvi pa bo letni koncert pevskega zbora Sonce.

* Spomladanska čistilna akcija se začenja v občini Zreče. Lotili se bodo predvsem čiščenja nabrežja Dravinje, okolice planinskih poti, cest in vasi. Popoldne se bodo udeleženci akcije zbrali na treh lokacijah: pri stadionu v Zrečah, šoli na Skomarju in domu krajanov v Dobrovljah.

Jutri bodo čistili še na Resniku, Gorenju in Stranicah.

* Srednja zdravstvena šola Celje je organizatorica državnih tekmovanj za dijake programov zdravstvena nega in bolničar-negovalec. Danes na celjski šoli pričakujejo približno 100 tekmovalcev in njihovih mentorjev.

Pred I. gimnazijo v Celju pa bodo delo in opremo predstavili predstavniki Slovenske vojske, Policije, Civilne zaščite, Poklicne gasilske enote Celje in Službe nujne medicinske pomoči.

* Pevke konjiškega ženskega pevskega zbora v konjiškem Domu kulture prirejajo večerni koncert Podoknica pomladi.

* V šmarskem kulturnem domu bo koncert Tanje Žagar. Zvečer bodo v Kozjem predstavili knjigo Brez čebel ne bo življenja. Knjigo je uredil domačin dr. Peter Kozmus in je skupno delo 69 avtorjev iz 32 držav.

Nocoj bo na dvorcu Strmol odprtje razstave slik in skulptur avtoric Erne Ferjanič in Nivee Kofol. V kulturnem programu bodo nastopili učenci Glasbene šole Rogaška Slatina.

* Futsal ekipo Dobovec Pivovarna Kozel zvečer doma čaka druga tekma polfinala državnega prvenstva – pomerili se bodo s Sevničani.