Kaj se v petek, 29.12., dogaja na Štajerskem?

* Člani konjiškega Društva upokojencev bodo silvestrovali že danes – pozno popoldne zabavo začenjajo v Dvorani Konjičanka.

V sklopu konjiške Zimske pravljice si bodo popoldne lahko v kinu ogledali sinhronizirano animirano pustolovsko komedijo LEGENDA O SARILI.

V konjiškem Belem konju pa bo zvečer nastopila Ines Erbus.

* Praznični december na Trgu svobode v Slovenski Bistrici se nadaljuje: tudi nocoj bo na voljo veliko praznične gostinske ponudbe, za piko na i k dobri zabavi pa bo poskrbela domača glasbena zasedba Jebe’la cesta.

V Kleteatru na Zgornji Polskavi bo drevi na ogled predstava Striptiz Matjaža Javšnika.

* V Celju na Krekovem trgu pripravljajo koncert Grupe Vigor. V Citycentru bodo uprizorili lutkovno predstavo ‘Prav posebno darilo’.

* V zreškem Caffeju Marko zvečer obljubljajo posebno izvedbo največjih rokovskih klasik. V živo jih bosta odigrala in odpela člana dua 2Kajle.

* Dopoldne na sedežu TIC-a Podčetrtek pripravljajo ure odprtih vrat in praznovanje.

V šmarskem kulturnem domu se bodo od letošnjega leta poslovili s koncertom pesmi iz zakladnice Slavka Avsenika v izvedbi Ansambla Saše Avsenika in Slovenskega okteta. Zaradi velikega povpraševanja bodo izvedli dva koncerta – poznopopoldanskega in večernega.

* Plesno rajanje bo popoldne na Mestnem trgu Šentjur.