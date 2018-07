Kaj se v petek, 27. julija, dogaja na Štajerskem?

* V Ločah drevi začenjajo s 3-dnevnimi Loškimi poletnimi prireditvami.

Drevi bo LOŠKA POLETNA NOČ z DJ-em in orientalskimi plesalkami. Jutri popoldne otroške animacije s Kaferninim sladoledom in obiskom lunaparka ter 16. srečanje ljudskih pevcev in godcev. V nedeljo popoldne pa tradicionalni 46. kmečki praznik s povorko in prikazom starih kmečkih običajev ter predstavitvijo društev.

*Slov. Konjice bodo danes dobile novo pizzerijo. Zraven Eurospina bo odprtje prenovljene picerije Mamamia. Goste pričakujejo z veliko ponudbo pic, burgerjev, palačink in jedi z žara.

* Evropsko ploščad v Rogaški Slatini bo od danes krasila panojska razstava Steklo na Celjskem. Avtor Jože Ratajc v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje predstavlja razvoj steklarstva od 18. stoletja do danes. Razstava bo na ogled do 27. avgusta.

* Na gradu Podsreda bo zvečer koncert profesorice šole za violončelo Karmen Pečar, pianista Tadeja Horvata ter udeležencev seminarja za violončelo.

*Na evropskem rokometnem prvenstvu za mladince, stare do 20 let, v Celju se začenja boj za medalje. Med štirimi ekipami, ki so še v tej igri, je tudi Slovenija. Slovence drevi v dvorani Zlatorog čaka polfinalni obračun proti Portugalski. Že popoldne bo prvi polfinale med Nemčijo in Francijo.

*Žreb parov za novo sezono 1. slovenske futsal lige, ki se bo sicer začela 28. septembra, bodo danes opravili v prostorih Nogometne zveze Slovenije. V elitni slovenski ligi bo tudi v sezoni 2018/2019 nastopalo deset ekip, naslov prvaka pa bodo branili igralci ekipe Dobovec Pivovarna Kozel. S Štajerske bo v prvoligaški druščini še moštvo ŠD Brezje Maribor.

*Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo domačo tekmo v novi sezoni 1. slovenske lige. Po porazu v prvem krogu v Kidričevem, bodo tokrat prve letošnje točke lovili v obračunu z Gorico.