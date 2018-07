Kaj se v petek, 20. julija, dogaja na Štajerskem?

* Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Rogaška Slatina bo popoldne v slatinskem kulturnem centru. Podelili bodo letošnja občinska priznanja, zbrane bosta nagovorila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

*Petek je in tudi na Štajerskem se obeta niz koncertnih dogodkov. V Celju pripravljajo tako rekoč za vsak glasbeni okus nekaj: na Starem gradu bo koncert klarinetista in skladatelja Gorana Bojčevskega, pred znanim hotelom v centru mesta bo nastopil Vili Resnik, pred mestnim kinom pa pripravljajo rock večer s skupino Feferoni in duetom Ja ne.

.* Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji se drevi nadaljujejo z dalmatinskim večerom s Klapo Kampanel. Anin festival na Evropski ploščad v Rogaško Slatino zvečer prinaša koncert ‘No Name akustični’ & Blues band. V Podčetrtku pripravljajo srečanje pod gradom. Obeta se zabava s Kozjanskimi lumpi.

* Za najmlajše: v Knjižnici v Slovenski Bistrici bo dopoldne Lego robotika. Na urah LEGO ustvarjanja se bodo srečali z zanimivimi načrti in poučnimi nalogami.

*V mestu umetnikov Grožnjan v hrvaški Istri bo drevi odprtje razstave Konjičanke Tine Konec. Mlada slikarka se bo s samostojno razstavo predstavila v Mestni galeriji Fonticus. Razstavljena dela nosijo naslov Fraktalni horizonti.

* V Celju – na evropskem rokometnem prvenstvu za mladince stare do 20 let – je na sporedu drugi tekmovalni dan. Slovenci se bodo drevi v dvorani Golovec pomerili z vrstniki iz Izraela.

*Pozno popoldne oz. zvečer pa bodo na trnih navijači Nogometnega kluba Celje. Rumeno-modri bodo namreč odigrali prvo tekmo v novi sezoni 1. slovenske lige – gostovali bodo pri Aluminiju v Kidričevem.