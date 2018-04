Kaj se v petek, 20.4., dogaja na Štajerskem?

* Srečanje mladih kmetov bodo drevi gostili v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah. Govorili bodo o izzivih in priložnostih slovenskega kmetijstva in podeželja, novih tehnologijah in konceptih za ohranitev podeželja, predstavili smernice kmetijske politike in projekt pametne vasi v Slovenskih Konjicah.

Srednješolski polfinalni turnir v malem nogometu bo danes v Slovenskih Konjicah. Med osem najboljših ekip v državi se je že uvrstila tudi ekipa Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, ki bo tako znova lovila uvrstitev na zaključni turnir.

* V Šentjurju nadaljujejo Šentjurjevo. Popoldne bodo na Zgornjem trgu postavili mlaj na tradicionalen način, predstavila se bodo društva. Zvečer bodo razglasili Ipavčeva vina in podelili diplome za najboljša vina, salame in kruh. nato pa že 18ič zapored sledi tradicionalni Šentrock.

* V Mladinskem centru Celje pripravljajo festival prostovoljstva. Podelili bodo tudi priznanja za prostovoljce, ki so najbolj izstopali v zadnjem letu in razglasili naj prostovoljca leta.

V Citycentru Celje pa pripravljajo modno-glasbeni spektakel Skriti svet. Modno revijo pripravlja vrhunska manekenska ekipa.

* Slovenski trgovec Tuš skupaj s slovenskimi sadjarji sadi drevesa. Več kot 1.000 sadnih sadik že raste, več kot 100 jih bo Tuš podaril vrtcem. Simbolična posaditev prvega sadnega drevesa skupaj z otroki bo dopoldne v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica. S tem dogodkom bodo obeležili tudi prihajajoči svetovni dan Zemlje.

Nocoj bo v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici Rebeka Potočnik predstavila svojo novo knjigo Frida se zaljubi. Gre za knjigo, namenjeno otrokom in staršem.

Glasbena šola Slovenska Bistrica prireja nocoj javni oddelčni nastop kitaristov.

Večer francoskih šansonov s Sonjo Lovrenčič in skupino Oriyon bo nocoj v Bistriškem gradu.

Moški so z Marsa, ženske so z Venere – je naslov komedije v izvedbi Denisa Avdića, ki bo na ogled nocoj v kulturnem domu na Zgornji Polskavi.

* 159. literarni večer Jaz ‘mam en stari znucan koš bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju. Gost večera bo Jože Vidmar s Škalc pri Slovenskih Konjicah.

* V slatinskem kulturnem centru bo popoldne revija otroških in mladinskih pevskih zborov. V Aninem dvoru v Rogaški Slatini bodo nocoj s Tilnom Artačem končali bralno značko za odrasle. V Kozjanskem parku bodo ob dnevu Zemlje nocoj predstavili in nagradili izbrane fotografije fotografskega natečaja Kozjansko 2017, predstavili zbornik literarnih del osnovnošolcev, na ogled pa so postavili še razstavo o Zagorskem potoku.