Kaj se v petek, 19.1., dogaja na Štajerskem?

* Začnimo na Konjiškem. 10. Vinski stand up bo drevi v Kavarni na Trati v Slovenskih Konjicah. Nepozaben večer bodo obiskovalcem skušali pripraviti komik Jan Kreuzer, Kmetija Urška in Vinska klet Dveri-Pax.

Predavanje ‘Od modrosti kmetov v preteklosti preko današnje zavesti do biodinamičnega kmetijstva prihodnosti’ bo zvečer v konjiškem Dvorcu Trebnik.

Člani Planinskega društvaKonjice se bodo na zboru zbrali zvečer v dvorani Konjičanka. Pripravili bodo tudi potopisno predavanje in družabno srečanje.

Gledališka skupina iz Šmartnega v Rožni dolini pa bo zvečer nastopila v Domu kulture Žiče.

* V Narodnem domu v Celju bo slovesna podelitev srebrnih in bronastih priznanj udeležencem programa Mednarodno priznanje za mlade (MEPI). Podelili bodo 32 bronastih in 26 srebrnih priznanj.

Novo sezono Braniborjevih večerov smeha bo nocoj odprl eden najboljših komikov na področju nekdanje skupne države, Pedja Bajović s svojim stand up showom ‘Muškarac’ (Moški).

* Koncert vokalne skupine IL DIVJI bo nocoj v KleTeatru na Zgornji Polskavi. IL Divji prepevajo slovenske, hrvaške in angleške pesmi. So pravi mix starega barbershopa, ljudskega petja in klap.

* V Podčetrtku pa je še vedno vsak konec tedna v popoldanskih in večernih urah odprto drsališče. Drsališče je iz pravega ledu.

* Prevorje: na 4. Aninem večeru v sezoni se bo predstavila Krajevna skupnost Loka pri Žusmu