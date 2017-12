Kaj se v petek, 15.12., dogaja na Štajerskem?

* Začnimo v Slovenskih Konjicah, kjer danes odpirajo prvi razpršeni hotel v Sloveniji. V Dvorcu Trebnik, ki bo ena od lokacij razpršenega hotela, bodo uradno odprli prve turistične namestitve, kasneje si bodo ogledali še namestitve na Ranču Dravinja in predstavili še druge lokacije hotela.

Koncert Tomislava Bralića in klape Intrade bo zvečer v Športni dvorani.

III. adventni večer, tokrat z naslovom ‘Goreči škof, film o ljubljanskem škofu dr. Antonu Vovku’, bo drevi v konjiškem župnijskem domu. Gost bo režiser David Sipoš.

Novoletno ustvarjalno delavnico bodo že popoldne organizirali v veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice. Izdelovali bodo novoletne okraske in voščilnice.

V kavarni Na trati pa bo zvečer zimska zabava za odrasle. Pokusiti bo mogoče tematsko obarvane vroče napitke in se zavrteti v ritmih DJ-ja ter GOGO-plesalk.

* Dopoldne bodo uradno predali namenu nove prostore šmarske upravne enote. Ta se je konec novembra iz kontejnerjev preselila v prenovljene prostore na Aškerčevo 11. Slavnostni govornik bo minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

V večnamenski športni dvorani v Podčetrtku bo nocoj koncert Marka Škugorja in Klape Maslina.

Popoldne bo v prostorih Društva kmetic Ajda v Šmarju pri Jelšah predpraznična peka medenjakov.

* Podjetniški dan bo v prostorih podjetja Obzorje v Slovenski Bistrici. Predstavili bodo za podjetnike pomembne in zanmive informacije.

V Slovenski Bistrici bo popoldne tudi odprtje novih prostorov fizioterapije Mana. Zvečer pa dobrodelni koncert, ki ga v mladinskem centru prireja Klub študentov. Nastopili bodo Adi Smolar in skupina Zebra. izkupiček od vstopnine bodo namenili bistriški šoli za otroke s posebnimi potrebami.

V Poljčanah bo popoldne živahno na predbožični tržnici; ob bogati stojnični ponudbi lokalnih izdelkov bodo za program poskrbeli otroci. Pride Božiček, nato pa bo še predstava uličnega gledališča. V glasbeni šoli v Poljčanah bo popoldne javni nastop učencev, v tamkajšnjem Razvojnem centru narave pa predavanje o zdravem življenjskem slogu.

* Pa še to: šentjurski ustvarjalec Tom Costo bo na Ramni pri Slivniškem jezeru predstavil svojo tretjo knjigo, ki jo je poimenoval PMS – Prigode modernega samca.

V sklopu 3. Aninega večera na Prevorju bo humorističen večer