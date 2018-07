Kaj se v petek, 13. julija, dogaja na Štajerskem?

* Skupščina delničarjev družbe Impol 2000 bo zgodaj popoldne na sedežu podjetja v Slovenski Bistrici. Med drugim bodo odločali o uporabi bilančnega dobička. Del slednjega bodo predvidoma namenili za dividende delničarjem, in sicer v višini 2,81 evra bruto na delnico, kar znaša skupno skoraj 3 milijone evrov.

* Predstavitev rezultatov raziskovanj pragerskih ribnikov bo popoldne v tamkajšnjem kulturnem domu

* Na Mestni plaži v Celju bodo nocoj odprli multimedijsko razstavo ‘Pozdravi iz Celja’, na ogled bo do začetka šolskega leta. V dijaškem domu pa pripravljajo počitniško lego delavnico.

* S koncertom Noreia se nadaljuje Anin festival v Rogaški Slatini. Zasedba izkušenih mladih glasbenikov bo preigravala tradicionalne irske, škotske in bretonske pesmi.

* Večer v ritmu salse in mehurčkov pripravljajo v hiši vin Emino v Imenem. Z dogodkom bodo obeležili 30 let vinske kleti.

* Povorko vozil bodo ob današnjem dnevu šoferjev in avtomehanikov Slovenije popoldne pripravili v Slovenskih Konjicah. Konjičani in Zrečani se bodo peljali po po Starem trgu, Mizarski ulici, obvoznici do Zreč, na Stranice in nazaj v Slovenske Konjice.