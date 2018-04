Kaj se v petek, 13.4., dogaja na Štajerskem?

* Danes zvečer bo v konjiškem Domu kulture dobrodelna baletna predstava.

Koncert skupine NUDE s predskupino Jackson bo drevi v Patriotu v Slovenskih Konjicah.

* Na Štatenbergu se bodo zbrali člani Kulturno umetniškega društva Forma viva Makole. Na zboru bodo med drugim predstavili nov projekt simpozija, vse letos sodelujoče umetnike in druge pomembne prireditve.

Društveno ocenjevanje vin prireja Vinogradniško društvo Studenice nocoj v zidanici Vehovar v Modražah.

Popoldne bo v šoli v Makolah tretji del območne revije otroških pevskih zborov z Bistriškega. Tokrat se bo predstavilo osem zborov.

V Slovenski Bistrici v domu Svobode pa bo nocoj smeh izvabljala Jasna Kuljaj z monokomedijo Borka.

* V Galeriji sodobne umetnosti Celjebodo nocoj odprli pregledno razstavo o slovenskih animiranih filmih med leti 2006 in 2017. Na razstavi bodo predstavili dela 22 avtoric in avtorjev, ki so s svojimi deli najbolj zaznamovali področje animiranega filma v našem prostoru.

* Nocoj bo na gradu Podsreda slavnostna seja Občinskega sveta občine Kozje s kulturnim programom in svečano podelitvijo občinskih priznanj.

V šmarski kulturni domu prihaja Denis Avdić s predstavo ‘Moški so z Marsa, ženske so z Venere’. Sara Štrok bo v Mestni galeriji v Rogaški Slatini odprla razstavo svojih del.

* Pihalni orkestri slovenskih glasbenih šol se bodo predstavili v Šentjurju. Na treh koncertih v Ipavčevem kulturnem centru, dopoldanskem in dveh popoldanskih, bo igralo 20 orkestrov.

Kako ozdraviti notranjega otroka? To pa bo na predavanju v šentjurskem Domu starejših popoldne povedala Nataša Levar.