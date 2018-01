Kaj se v petek, 12.1., dogaja na Štajerskem?

* V Oplotnici in Slovenski Bistrici dopoldne pričakujejo ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. Prihaja na ogled objektov, ki jih želijo v obeh občinah izpeljati z državnim denarjem. V Oplotnici si bo ogledal most, potreben obnove. Nato se bo v Slovenski Bistrici sestal s predstavniki občine, govorili bodo o izgradnji druge etape zahodne obvoznice in si nato ogledali lani zgrajeno prvo etapo obvoznice.

V centru za starejše Metulj v Slovenski Bistrici pripravljajo več aktivnosti; jutro bodo začeli s terapevtsko telovadbo za starejše. Zatem bo vadba z elementi joge in pilatesa, kasneje pa še pevske vaje.

* V slatinskem kulturnem centru bodo dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina uprizorili muzikal Briljantina. Dijaki z odlično sprejetim muzikalom v angleškem jeziku nocoj še zadnjič stopajo na oder.

* V Plesnem forumu v Celju bo nocoj plesno gledališka predstava za otroke. Po idejni zasnovi mlade plesalke Zale Gazvoda, je nastala plesno gledališka zgodba o tem, kaj se zgodi, če ‘padeš’ v televizijo.

Smeškove petkove večere pripravljajo v celjski kulturnici.

* Šahovsko društvo Slovenske Konjice bo letos praznovalo 60-letnico. V jubilejnem letu bodo pripravili več dogodkov – drevi pa začenjajo s prvenstvom društva, ki ga bodo igrali ob petkih, razen zadnji petek v mesecu. Pravico nastopa imajo člani in vsi, ki bodo oddali izpolnjeno prijavnico do začetka prvega kroga.