Kaj se v nedeljo, 8.4., dogaja na Štajerskem?

* Na železniški postaji v Šentjurju bosta to dopoldne trčila vlaka. Takšen je scenarij ene največjih regijskih vaj Uprave za zaščito in reševanje na tem območju. V vaji bo sodelovalo skoraj 300 oseb – gasilcev, reševalcev, policistov, vojakov, pripadnikov civilne zaščite in drugih, ki bodo preverjali, kako usposobljeni so za primer hudega trčenja vlakov in izlitja nevarne snovi. Vaja se bo začela ob 9.45.

Poveljnik Gasilske zveze Šentjur in namestnik vodje vaje Martin Cmok opozarja, da bo tako vse do poldneva na območju železniške postaje veliko interventnih vozil s sirenami, tudi helikopter.

V Šentjurju pa bo tudi praznik gibanja. V sklopu Tedna zdravega mesta domača Športna zveza priredja družinski pohod, tek in kolesarjenje na Resevno.

* Na v marcu odpadli Jožefov pohod se bodo dopoldne pohodniki odpravili iz Loč. Zbrali se bodo pred kulturnim domom, nato pa odšli na štiri do pet ur dolgo pot po delu Loško-Zbelovske planinske poti.

* Čemažev dan prireja v Studenicah domače turistično društvo. Pripravljajo razstavo in degustacijo jedi iz čemaža.

Popoldne bo v informacijskem središču na Boču mogoč ogled multivizije o Krajinskem parku Boč. Na Boču namreč v teh dneh ponovno cveti zaščitena in ogrožena velikonočnica.

* V Cerkvi sv. Cecilija na Bregu bo nocoj recital z naslovom ‘Venec spominčic možu na grob’. Sodelujejo člani Ljubiteljskega gledališča Teharje