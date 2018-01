Kaj se v nedeljo, 7.1., dogaja na Štajerskem?

* Trikralovska nedelja in žegnjanje z uprizoritvijo prihoda svetih treh kraljev je tradicionalen dogodek, ki bo dopoldne na samostanskem dvorišču v Studenicah. Tokrat Turistično društvo Samostan pripravlja še novost – dobrodelno dražbo mesnih dobrot. Izkupiček bodo namenili za ureditev društvenih prostorov.

* V Donački Gori pri Rogatcu popoldne pripravljajo novoletno voščilnico krajanom s kulturnim programom.

Nocoj bo v župnijski cerkvi Sv. križa v Rogaški Slatini tradicionalni božično-novoletni koncert Slovenskega okteta. Gre za enega najkakovostnejših pevskih zasedb v Sloveniji, ki deluje že od leta 1951.

* Pelikanova pot na Stari grad Celje je spet odprta. S sanacijo poti so začeli že novembra, obnova pa je vključevala ureditev spodnjega parkirišča, kjer so poskrbeli za pohodno površino ob samem parkirišču. Namestili so tudi ograjo med parkiriščem in železniško progo.