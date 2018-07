Kaj se v nedeljo, 29. julija, dogaja na Štajerskem?

* Danes bo na Rogli, že deveto leto zapored, potekal praznik Pohorskega lonca. Osrednji dogodek Občine Zreče v sklopu delovanja Destinacije Rogla- Pohorje bo tudi letos poskrbel za tekmovanje v pripravi Pohorskega lonca, kuhanje se bo začelo dopoldne.

Pod velikim šotorom bodo poskrbljeno za veselo druženje z Navihankami.

*Na Resniku pri Domu krajanov pripravljajo tradicionalno Jakobovo nedeljo. Začeli bodo zgodaj popoldan z nastopom ansamblov Banovšek in Braneta Klavžarja. Zatem sledita maša, odprtje kipa Marjana Skumavca in druženje.

* V Ločah popoldne pripravljajo tradicionalni kmečki praznik. Skozi Loče se bo popoldne bo vila povorka s prikazom starih običajev. Druženje se bo nato nadaljevalo pod šotorom pred Kaferno s Poskočnimi muzikanti

V Kaferni bodo še ročnodelska in kulinarična razstava ter fotografski pregled kmečkega praznika skozi čas.

* V Domu Svetega Jožefa v Celju pripravljajo koncert župljanov župnije Celje.

* V Vitanju se z današnjo mašo od Vitanjčanov poslavlja duhovni pomočnik in vojaški vikar, ki je deloval v kraju zadnja tri leta, Matej Jakopič. Po maši bo pred cerkvijo druženje.

* Na Spodnji Polskavi se začenja oratorij, potekal bo do petka.

* Turistično društvo Cokla Tinje prireja tradicionalni, že 20. Anin pohod. Pohodniki se bodo zbrali zjutraj pred domom krajanov in gasilcev na Tinju.

* Ljubitelji taroka bodo na svoj račun prišli v Rogaški Slatini. V hotelu Slatina bo popoldne odprt turnir za pokal občine Rogaška Slatina. Prijave sprejemajo 15 minut pred začetkom.

*Danes se lahko na Roglo odpravite z brezplačnim turističnim avtobusom. Avtobus, ki z brezplačnimi vožnjami začenja danes, bo sicer vsako sredo, petek, soboto in nedeljo vozil na relaciji Slovenske Konjice – Zreče – Rogla – Pesek. Tako bo vse do prve nedelje v septembru.

Podrobnejši vozni red si med drugim lahko pogledate TUKAJ in v prihodnji številki NOVIC.

* Nogometaši Maribora bodo drevi odigrali prvo domačo tekmo v novi sezoni 1. slovenske lige. Po visoki zmagi v Velenju bodo tokrat nove tri točke lovili proti povratniku med slovenske prvoligaše – murskosoboški Muri.

*Evropsko rokometno prvenstvo za mladince, stare do 20 let, v Celju se bo danes končalo. Na sporedu sta še finale in tekma za tretje mesto – svoje zadnje tekme bodo tako odigrale še najboljše štiri reprezentance: poleg Slovenije še Nemčija, Francija in Portugalska.