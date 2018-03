Kaj se v nedeljo, 25.3., dogaja na Štajerskem?

* Najprej na Bistriško. V Gaju na Zgornji Polskavi bo dopoldne komemoracija pri spomeniku padlih talcev.

V Poljčanah v šolski telovadnici koncert prireja Darja Gajšek. Pridružili se ji bodo glasbeni gostje, hkrati bo predstavila svoj novi CD in novo skladbo.

V Makolah bo popoldne koncert Dekle, ženska, mati skupine Gemaj, nastopili bodo tudi Tamburaši Rogatec in družina Pušaver.

Koncert ob materinskem dnevu bo popoldne na Keblju. Nastopili bodo pevci, godci in tudi najmlajši iz domače šole.

Društvo kmetic Studenice prireja velikonočno razstavo.

Velika razstava cvetja iz krep papirja bo v šolski telovadnici na Pragerskem.

Popoldne pa bo v domu kulture na Črešnjevcu na ogled Partljičeva komedija Štajerc v Ljubljani. Uprizarja jo domača dramska sekcija.

* V Celjskem domu bo nocoj dobrodelni koncert Osnovne šole Lava Prebujanje pomladi in upanja. Gre za tradicionalni koncert, na katerem zbirajo denar za otroke in družine, ki potrebujejo denarno pomoč. Ob materinskem dnevu pa akustični koncert pripravljajo člani Vocal BK studia. Koncert bo v knežjem dvoru.

* V župniji Vitanje že tradicionalno pripravljajo pohod ‘križev pot’. Pohodniki se bodo popoldne zbrali pri kapeli na Prevolju, pot jih bo vodila do cerkvice sv. Vida na Hudinji pri Vitanju.

* V Bistrici ob Sotli poteka že tradicionalna prireditev Jožeki kuhajo golaž. Program spremlja spremljevalni program in Jožefov ‘vintage’ sejem.

V šmarskem Muzeju baroka bodo popoldne velikonočne delavnice z lovom na velikonočna jajca.

Iz Podčetrtka pa so se danes podali na pohod po poti štirih gradov

* Prireditev ‘Pozdrav pomladi’ popoldne v domu krajanov na Stranicah pripravljajo člani Kulturnega društva Konrad Sodin. Nastopili bodo učenci šole in krajani.

* Z dvema komedijama – enodejankama dramatika Antona Pavloviča Čehova: Medved in Snubač, se bo popoldne v večnamenski dvorani Term Zreče predstavila Gledališka skupina KUD Šmartno v Rožni dolini.

Popoldne pa se bodo iz Zreč pohodniki odpravili na tretji pohod od šestih, ki jih organizirajo ob šestdesetletnici Planinskega društva Zreče – start bo pred termami, odšli pa bodo na grad Lušperk v Boharini.

* V Šentjurju bo zvečer še zadnji koncert Allegro-glasbenega abonmaja Knjižnice Šentjur: Ko evropski barok sreča Orient. Skozi glasbo in ples bodo predstavili evropsko baročno in arabsko glasbo.