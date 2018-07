Kaj se v nedeljo, 22. julija, dogaja na Štajerskem?

* Dopoldne bodo v župniji Kostrivnica praznovali župnijski praznik. Ob tej priložnosti bosta tudi slovesnosti zlatih maš upokojenega škofa Antona Stresa in domačina Stanka Gajška.

Slovesno mašo pripravljajo tudi v Selah, kjer bo blagoslov obnovljene cerkve in oltarja. Mašo s procesijo bo vodil škof Stanislav Lipovšek.

* Praznik slovenskih šoferjev in avtomehanikov bodo danes obeležili na Rogli, kjer bo tradicionalna 27. Šoferska nedelja. Poleg parade uniformirancev bodo dogajanje popestrili old-timerji, motoristi in tovorna vozila iz vse Slovenije. Pri cerkvi na Rogli bo tudi blagoslov vozil, za zabavo bo poskrbel ansambel Zreška pomlad, postavili pa bodo še Pohorsko tržnico.

* Ob krajevnem in farnem prazniku prirejajo na Keblju veliko gasilsko veselico. Začeli bodo s procesijo in sveto mašo. Sledita kulturni program in zabava z Mladimi korenjaki in ansamblom Franca Miheliča.

* Dvorni dan prirejajo popoldne na dvorcu Štatenberg. Obiskovalci se bodo lahko preoblekli v dvorjane, predstavili bodo dvorsko sladico, vodene oglede pa bo spremljala še recitacija pesmi, glasba, degustacija okoliških vin. Z obiskovalci bosta tudi grof in grofica Štatenberška, ki bosta predstavila življenje ter skrivnosti dvorca.

* V Botaničnem vrtu Tal 2000 v Zgornja Gorici med Račami in Pragerskim bodo popoldne izdelovali sončni eliksir po starem alkimističnem receptu, prav tako prirejajo mini sejem naravnih umetnosti.

*Na evropskem rokometnem prvenstvu za mladince, stare do 20 let, v Celju je na sporedu še zadnji tretji krog skupinskega dela. Slovenci se bodo drevi v dvorani Golovec pomerili z vrstniki iz Srbije.

Pozno popoldne oz. zvečer pa bodo na mariborski nogometaši odigrali prvo tekmo nove sezone 1. slovenske lige. Vijolični bodo gostovali pri Rudarju v Velenju.