Kaj se v nedeljo, 10.12., dogaja na Štajerskem?

* Tudi v Celju bodo danes prižgali drugo adventno svečko. In to prav dobesedno, saj Glavni oder v Celju krasi velik adventni venec. Po prižigu pripravljajo še koncert Samanthe Maya in skupine The Takeover.

V Domu Svetega Jožefa pa pripravljajo potopisni večer.

* Tradicionalni Lucijin sejem bo dopoldne pred cerkvijo sv. Lucije v Studenicah. Popoldne pa bo v tamkajšnjem kulturnem domu na ogled komedija Srečen zakon v izvedbi gledališčnikov s Ptuja.

V Bistriškem gradu bo popoldne znova oživela Praznična grajska tržnica. Tam bo mogoče oddati Božičkovo pošto, pripravljajo razne delavnice, izdelovali bodo sladke hiške, pekli palačinke, prav tako bo na ogled lutkovna predstava. Nastopili bodo učenci Pevske šole Orfeus.

* Srečanje krajanov bo popoldne v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju. Novo zgoščenko bodo predstavile članice ansambla Me tri do polnoči, Olga Čanžek bo predavala o obvladovanju stresa, Irena Nečemer pa bo predstavila dedovanje kmetijskih zemljišč. Po končanih predavanjih bo še druženje.

* V Centru okusov v Slovenskih Konjicah dopoldne prirejajo otroško glasbeno ustvarjalnico. Prispevek za sodelovanje na drugi od treh prazničnih nedelj je danes prostovoljen.

Na 10. Rudijev pohod se bodo zjutraj odpravili loški planinci. V spomin na dolgoletnega člana društva se bodo iz Loč odpravili v neznano.

* Na Evropski ploščadi v Rogaški za otroke pripravljajo predstavo, otroci II. osnovne šole bodo peli praznične pesmi, nastopil bo še Top band Casino, odprto bo drsališče.

V slatinskem kulturnem centru bo nocoj koncert vokalne skupine Pegazove muze. Nastopili bodo še rogaški tamburaši in gostujoči glasbeniki.

V avli kulturnega centra bo pred koncertom praznična kulinarična razstava Društva Gaja.

* V sklopu Allegro glasbenega abonmaja Knjižnice Šentjur bo zvečer v šentjurski Ipavčevi hiši nastopila Ljoba Jenče s koncertom Kdaj to rumeno sonce gori gre.

Nogometaši Maribora se bodo v zadnjem jesenskem krogu pomerili z Aluminijem, v Celju pa bo rokometni derbi med Celjem in Gorenjem.