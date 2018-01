Kaj se v četrtek, 4.1., dogaja na Štajerskem?

Četrtek, 4.1. – 5.30

Kako ubežati demenci ali jo odložiti? O tem dopoldne v Šentjurju

V Slovenski Bistrici dnevi odprtih vrat OM Yoga centra

V Celju koncerta gimnazije Celje ceter in glasbene šole

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo predstavila v Zrečah

Četrtek, 4.1. – 6.30 in 7.30

* Dopoldne v Šentjurju pripravljajo predstavitev knjige Ravnovesje na visokih petkah: da lažje ubežimo demenci avtorice Slavice Biderman. V njej je zbrala nasvete, kako možgane ohraniti v dobri kondiciji in se izogniti demenci oziroma jo odložiti.

* V Cerkvi Svetega duha v Celju pripravljajo nocoj novoletni koncert Gimnazije Celje center. Koncert pripravljajo ob 60-letnici delovanja glasbenih sestavov na tej šoli. V Celjskem domu pa novoletni koncert pripravljajo člani mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Celje.

* Slovenska moška rokometna reprezentanca se v Zrečah pripravlja na evropsko prvenstvo. Opoldne bodo tam imeli tudi novinarsko konferenco, na kateri bo Rokometna zveza Slovenije podpisala novo sponzorsko pogodbo s podjetjem OMV, selektor in dva izmed reprezentantov pa bosta napovedala prihajajoče pripravljalne tekme proti Iranu in Srbiji.

* V Slovenski Bistrici bodo še danes dnevi odprtih vrat OM Yoga centra. V centru so na voljo različni jogijski stili vadbe – dinamični in statični. Nocoj bodo predstavili tudi jogo za nosečnice in jutranjo vadbo.

* Popoldne bo v knjižnici v Rogaški Slatini poslušanje pravljice Medved in klavir. Pravljici bo sledila ustvarjalna delavnica.