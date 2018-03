Kaj se v četrtek, 29.3., dogaja na Štajerskem?

* Konjiškim občinskim svetnikom bodo drevi med drugim predstavili letošnje načrte dela Javnega komunalnega podjetja, Zavoda za šport in Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Govorili bodo tudi o začetku priprav občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh piščančjih farm – in sicer na Sv. Jerneju in v Konjiški vasi.

Do večera pa se lahko v središču Slovenskih Konjic sprehodite med prazničnimi stojnicami. Tradicionalni velikonočni sejem organizira konjiško komunalno podjetje.

Volilni zbor članov bo pozno popoldne imelo Društvo upokojencev Slovenske Konjice – zbrali se bodo v dvorani Konjičanka.

* V Oplotnici bo dopoldne Otroška velika noč. Organizirajo jo članice oplotniškega društva kmečkih žena.

* Zgodbe rok in krajev je naslov razstave, ki jo bodo nocoj odprli v Centru domače in umetnostne obrti v Sl. Bistrici. Na njej se predstavljajo rokodelke in rokodelci iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Rače-Fram.

* V Šentjur. Območno srečanje otroških gledaliških skupin, ki delujejo pod okriljem osnovnih šol Šentjurja in Dobja, pripravljajo dopoldne. V Ipavčevem kulturnem centru bo na ogled še drugi sklop predstav. Zvečer bo tam poskrbljeno tudi za smeh – s predstavo Brade prihajajo komiki Boštjan Gorenc – Pižama, Perica Jerković in Gašper Bergant.

Brezplačno delavnico, na kateri bodo spoznali tehnike za odpravo treme in strahu v različnih življenjskih situacijah, pripravljajo dopoldne v Aktivatorju, na Ljudski univerzi pa bo velikonočna ustvarjalna delavnica.

* Gala koncert učencev in dijakov celsjke glasbene šole pripravljajo v Narodnem domu v Celju. Večer z dijaki predšolske vzgoje pa bo na Gimnaziji Celje – Center. Dijakom se bodo pridružili tudi otroci vrtca Anice Černejeve.

* Še šport. Mednarodno tekmovanje v drsanju pod skupnim imenom Balkan Games se danes začenja na drsališču v Mestnem parku Celje. Na štiridnevnem dogodku bodo prvi nastopili umetnostni drsalci – nastopilo jih bo 200 iz 9-ih držav, tekmovanje v hitrostnem drsanju bo na sporedu v soboto in nedeljo.