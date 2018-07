Kaj se v četrtek, 26. julija, dogaja na Štajerskem?

Zgodovino bodo danes ponovno oživili na Starem gradu v Celju. Stari grad bodo spremenili v čas srednjega veka, obiskovalci pa bodo lahko podoživeli vsakdan iz tistega obdobja in kulturo naših prednikov.

Film Nepozaben dan bodo zvečer predvajali v letnem kinu na gradu Podsreda. Naravoslovni film odkriva veličastno moč narave. V teku enega dne sledi soncu od najvišjih gora do najbolj oddaljenih otokov, od eksotičnih do urbanih džungel. Dogodek pripravljajo v okviru poslanstva Kozjanskega parka s katerim želi širši javnosti sporočiti, da je biodiverziteta ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta.

V Zrečah danes začenjajo s parkplac festom. Letos so pripravili tridnevno dogajanje.

V sklopu poletnih delavnic Štorkljine hiše bodo otroci obiskali Medijsko hišo Novice in Radio Rogla. Ogledali si bodo Minattijevo knjigobežnico, studio Radia Rogla in spoznali, kako nastaja lokalni časopis NOVICE.