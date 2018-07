Kaj se v četrtek, 19. julija, dogaja na Štajerskem?

*Občina Rogaška Slatina je na novo uredila oziroma obnovila šest sprehajalnih poti. Te je nadgradila s tremi tematskimi potmi – vodno, steklarsko ter vinsko. Izdali so tudi obnovljena zemljevida kolesarskih in planinskih poti, ki domačinom in gostom omogočata vpogled in gibanje po razkošju poti, po katerih je zelena Rogaška Slatina od nekdaj slovela.

*V občinah Lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja – v Zrečah, Konjicah, Vitanju, Dobrni in Šentjurju – bodo od jeseni stali turistični infomati, avtomati, ki bodo dan in noč ponujali informacije o turistični ponudbi teh krajev..

* Krvodajalska akcija bo dopoldne v šmarskem kulturnem domu.

* V Celju pri Vodnem stolpu pripravljajo poletni koncert, na katerem bosta nastopila Brest in Vesna Zornik.

* Evropsko rokometno prvenstvo za mladince, stare do 20 let, se bo danes začelo v Celju. V dvoranah Golovec in Zlatorog bodo gostili 16 reprezentanc, tekmovanje pa bo trajalo do 29. julija. Za Slovenijo, ki jo drevi v Golovcu čaka prva tekma skupinskega dela proti Norveški, bodo igrali tudi nekateri igralci Celja Pivovarne Laško.

*Drevi bo na stadionu Ljudski vrt v Mariboru odigrana kvalifikacijska nogometna tekma za Ligo Europa med Mariborom in klubom Partizani iz Tirane.