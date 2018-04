Kaj se v četrtek, 19.4., dogaja na Štajerskem?

* Pred približno enim mesecem so z nekaj zamude v Ločah dobili nov vrtec. Objekt bodo danes popoldne še uradno odprli. Uvodni del slavnostnega dogodka bo v loškem kulturnem domu, kjer bodo izpeljali kulturni program, nato bo sledil prerez traku in ogled novih prostorov.

Še ostajamo na Konjiškem.

Člani konjiškega Turističnega društva Slovenske Konjice se bodo pozno popoldne zbrali v Dvorcu Trebnik. Med drugim bodo izvolili predsednika in druge predstavnike društva.

Pri Centralni čistilni napravi na Prežigalu pa bodo dopoldne tradicionalno zasadili že dvanajsto lipo. Konjičani bodo ob pomoči šolarjev tako obeležil dan Zemlje.

* Dobrodelna prireditev Osnovne šole Vojnik bo v vojniški Športni dvorani. Na prireditvi Spet na naši šoli bodo nastopili številni znani glasbeniki, kot so Modrijani, Miran Rudan, Ansambel Spev in drugi.

* Krvodajalska akcija bo dopoldne v Vitanju – kri bo možno darovati v prostorih tamkajšnje šole.

* Pozno popoldne bo v knjižnici v Rogaški Slatini odprtje razstave dr. Petra Mikše. Predstavil bo Rogaško Slatino med II. svetovno vojno.

* O pomenu Rifnika v prazgodovini bodo govorili v Šentjurju. Na predavanju Iztoka Vrenčurja v Ipavčevem kulturnem centru bodo predstavili zanimive podatke o tem hribu, ki je bil poseljen že več kot 4 tisoč let pred našim štetjem.

Na Ponikvi pa bo voden ogled ekološke kmetije Rečnik & Pekošak, kjer pridelujejo in predelujejo orehe.

* Revija otroških in mladinskih pevskih zborov ‘Zapojmo pomladi’, občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, bo drevi v avli OŠ Ob Dravinji. Sodelovalo bo več kot 500 mladih pevcev.

* Območna revija mladinskih pevskih zborov bo popoldne tudi na Drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica. Predstavilo se bo devet zborov, ki delujejo po šolah na Bistriškem.

Glasbena šola Slovenska Bistrica prireja nocoj javni oddelčni nastop citrarjev.