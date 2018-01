Kaj se v četrtek, 18.1., dogaja na Štajerskem?

* Redni letni občni zbor bodo drevi imeli člani Strojnega krožka Slovenske Konjice. Zbrali se bodo v Gostišču pri Inotu v Draži vasi. Med drugim bodo govorili o tem, kako delati ter ostati živ in zdrav. Po končanem programu sledi druženje ob večerji.

* V Pokrajinskem muzeju v Celju bodo predstavili delo, ki so ga opravili lani in nove projekte letos. Žalec bo konec januarja gostil že 12. mednarodni festival tolkalnih skupin BUMfest. Na odru Doma II. slovenskega tabora Žalec bodo nastopile skupine in posamezniki iz Avstrije, Nemčije, ZDA, Poljske in Španije. Organizatorji bodo podrobnosti predstavili dopoldne.

* V Rogaški Slatini bo Medical center predstavil letošnje novosti. Med njimi je poleg nove nevrološke in dodatne gastroenterološke ambulante tudi diagnostična magnetnoresonančna naprava.

V šmarskem kulturnem domu se bodo nocoj podali v Argentino, Čile in Bolivijo. Po zanimivih krajih bo na potopisnem predavanju vodila Andreja Avberšek.

* O starodavni umetnost zdravljenja bodo pozno popoldne govorili v Šentjurju. V Ipavčevem kulturnem centru pripravljajo predavanje mag. Uroša Plantana in Veronike Plantan. Predstavila bosta tradicionalne metode zdravljenja, kot so jih uporabljali pred tisočletji.

Dopoldne pa bo v sklopu UTŽO Ljudske univerze Šentjur test telesne pripravljenosti. Udeleženci bodo dobili tudi nasvet fizioterapevta o ustrezni telesi dejavnosti za krepitev zdravja.