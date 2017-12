Kaj se v četrtek, 14.12., dogaja na Štajerskem?

* Varstveno delovni center Šentjur dopoldne v konjiškem Domu kulture prireja Zgodbo o prijateljstvu. Z nastopi bodo sodelovale enote Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.

* Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice bo nocoj v Domu kulture obeležilo 45 let delovanja in ustvarjanja. Ob jubileju so pripravili veliko skupinsko razstavo umetniških del in kulturni program

* V Poljčanah bo naslednje tri dni živahno: odpirajo predbožično tržnico. Na njej se bo predstavilo več kot 20 lokalnih ponudnikov in društev. V programu pa se bodo danes zabavali predvsem mladi, saj bodo nastopili učenci iz poljčanske šole, napovedujejo tudi rajanje z Miško Frido.

V knjižnici v Slovenski Bistrici bo popoldne božična ustvarjalna delavnica.

* V Celju bo danes dan odprtih vrat medicinskega centra Paracelzus Celje, ki je v enem letu zrastel in se približuje zasnovani podobi. Bo pa Celje danes tudi v pevskem ritmu. V Celjskem domu pripravljajo koncert zbora in orkestra I. gimnazije, v Ciycentru pa bodo nastopili pevci Vocal BK studia.

* Turistično olepševalno društvo v Kulturnem domu na Stranicah popoldan prireja tradicionalni predbožični otroški koncert. Nastopili bodo tako vrtčevski otroci kakor osnovnošolci in mladinci.

* V Rogaški Slatini bo opoldne krajša slovesnost ob predaji donacije Zavarovalnice Triglav za del izgradnje pločnika ob Zdraviliškem trgu. Projekt je bil izbran v sklopu akcije Za boljši jutri.

Pozno popoldne bo v prostorih Avtošole Prah za starejše voznike brezplačna obnovitev cestno-prometnih predpisov. V kulturnem centru pa bo na ogled komedija Dan norosti.

Dopoldne bo v večnamenski športni dvorani v Podčetrtku srečanje starejših. Za kulturni program bodo poskrbeli tamkajšnji osnovnošolci.

V šmarskem kulturnem domu pa bodo drevi prisluhnili potopisnemu predavanju o Albaniji in Kosovu.

* 200-let javnega šolstva bodo obeležili na Planini.

Vse o meditaciji in tem, kako lahko pomaga v vsakdanjem življenju, bodo izvedeli udeleženci dopoldanske delavnice Z meditacijo do boljšega počutja. V sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje jo pripravljajo v prostorih Občine Šentjur.

O tem, kako na nas vplivajo planeti, hiše in znamenja pa bo astrologinja govorila v prostorih Centra Pod Vrbco Doma starejših Šentjur.