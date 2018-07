Kaj se v četrtek, 12. julija, dogaja na Štajerskem?

* V Laškem se danes začenja že 54. festival Pivo in cvetje. Gre za največji glasbeni in turistični dogodek v Sloveniji, ki bo po napovedih do nedelje v Laško pripeljal več deset tisoč obiskovalcev. Organizatorji so pripravili vrsto etnografskih, hortikulturnih, zabavnih, športnih ter ustvarjalnih vsebin za vse generacije.

* Obnove 1.200 metrov dolgega cestnega odseka se veselijo na Sv. Florijanu, Občina Rogaška Slatina. Pridobitev bodo uradno predali namenu pozno popoldne.

*Šentjurski župan Marko Diaci bo z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen dopoldne podpisal pogodbo o nadaljevanju protipoplavnih ukrepov na vodotoku Voglajne.

*Na celjskem okrožnem sodišču se dopoldne nadaljujeta sojenji dilerjema, povezanima s Kristijanom Kamenikom, ter celjskima dimnikarjema, obtoženima zastrupitve s plinom v bloku na Malgajevi.

Višje celjsko sodišče pa bo danes opravilo javno sejo za nekdanjo sodnico in odvetnico Bredo Kovač.

* Koncertno dogajanje: V Celju bosta pri Vodnem stolpu nastopila Ditka in Feri Lainšček. Hrvaško jazzovsko divo Lelo Kaplowitz pa bo zvečer gostil šmarski muzej baroka.

* Nogometaši Maribora začenjajo letošnjo evropsko pot. Pozno popoldne jih čaka prva tekma 1. predkroga za Evropsko ligo. Slovenski prvaki bodo v Albaniji igrali proti ekipi Partizani. Povratna tekma bo naslednji četrtek.