Kaj se v četrtek, 11.1., dogaja na Štajerskem?

* Tradicionalno ponovoletno srečanje z novinarji in uredniki medijskih hiš dopoldne pripravlja Občina Slovenske Konjice. Poleg župana Mirana Gorinška bodo v dvorcu Trebnik o izvedenih lanskih projektih in načrtih za letos spregovorili tudi direktorji nekaterih konjiških javnih zavodov.

Krvodajalska akcija bo dopoldne v prostorih osnovne šole v Ločah.

* Ob 15. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika bo župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar z delegacijo, dopoldne položil cvetje na Pučnikov grob na pokopališču na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici.

Predavanje Posebne ženske na območju bivše skupne države bo popoldne v knjižnici v Slovenski Bistrici. Z besedo in sliko se bodo spomnili posebnih žensk iz nekdanje Jugoslavije, ki so na različnih področjih pokazale svoj potencial in dokazale, da sodijo med velike ljudi ter ozaveščene ženske.

* Popoldne se bo v prostorih podjetja Gorenje Mekom z vodstvom podjetja sestal Odbor za gospodarstvo in turizem Občine Rogatec. Dotaknili se bodo novih pridobitev in poslovnega načrta za letošnje leto.

* V Zgodovinskem arhivu v Celju bodo predstavili zadnjo številko revije Zgodovina za vse. Celjski arhiv končuje že 24. letnik izdajanja te revije.

V Narodnem domu v Celju pa pripravljajo gala koncert dunajske klasike – nastopila bosta pianist Denys Masliuk in violinistka Inga Ulokina.

* V sklopu UTŽO dopoldne v Šentjurju pripravljajo predavanje o gradu Žovnek. Grad sodi med najstarejše slovenske gradove, po velikosti pa tudi med največje, že več kot 20 let ga obnavljajo domačini iz Braslovč. Več o gadu bo povedal Franc Kralj.

* Za hokejiste se začenja končnica letošnjega državnega prvenstva. Prvo tekmo četrtfinala bodo Celjani drevi odigrali na Bledu. Nasprotniki Maribora bodo igralci ljubljanske Olimpije – prva tekma bo zvečer na Štajerskem.