Kaj se danes, v sredo, 8. avgusta, dogaja na Štajerskem?

* Gostišče Smogavc iz Gorenja pri Zrečah letos praznuje 30-letnico delovanja. Jubilej bodo obeležili danes. Na zelenici pri gostilni Smogavc bodo pripravili lokalne dobrote ponudnikov iz območja Destinacije Rogla-Pohorje in iz gostišča dobrote po principu odprte kuhinje.

Do Gorenja pri Zrečah se lahko danes odpravite tudi z brezplačnim turističnim avtobusom.

* Kmetija Vizjak iz Šmarja pri Jelšah danes gosti finalistke miss Slovenije. Dekleta se bodo spoznala s čebelarstvom, se preizkusila v peki kruha in se lotila kuhanja čili omake. Dogodek bo imel tudi humanitarno noto. Ob 18.30 bo licitacija izdelkov, zbrana sredstva pa bodo namenili Varstveno delovnemu centru Šmarje pri Jelšah za letovanje varovancev na morju.

* V Zrečah bodo danes začeli pogovore o izvedbi projekta vrednega približno 700 tisoč evrov. Na območju Brinjeve Gore bodo nadaljevali z raziskovanjem naselbine, ki jo je odkril arheolog Stanko Pahič. Izvedli bodo več delavnic, posneli dokumentarni film. V večnamenski dvorani pa bodo namestili novo ozvočenje in luči.

* Na Roglo tudi danes z brezplačnim turističnim avtobusom. Občine združene v turistično destinacijo Rogla-Pohorje za svoje občane in obiskovalce vse do septembra omogočajo brezplačne vožnje s turističnim avtobusom na Roglo. Odhodni na Roglo so ob 8. in 13. uri. Avtobus s Peska v dolino odpelje ob 10. in 14. uri. Avtobus vozi na relaciji Slovenske Konjice – Zreče – Rogla – Pesek (in stoji na vmesnih postajah). Podrobnejši vozni red si lahko pogledate tudi na spletni strani destinacije Rogla-Pohorje in na portalu novice.si.

* Test telesne pripravljenosti prirejajo (danes in jutri) zjutraj v Centru za starejše Metulj, ki deluje v Slovenski Bistrici.

* Jazz večer pripravljajo nocoj v Celju. Pripravlja ga Klub študentov občine Celje, nastopili pa bodo Klara Veteršek, Grega Skaza, Miha Gantar, Janez Krevel in Matjaž Skaza.

* V knjižnici v Rogaški Slatini dopoldne pripravljajo pravljično jogo. Otroci se bodo skozi poslušanje zgodbice prelevili v različne pravljične junake ali živali in tako razgibali telo. Zgodbico bo delila ustanoviteljica Viva joge Tjaša Nunčič.