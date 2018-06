Kaj se danes, v sredo, 27. junija, dogaja na Štajerskem?

* V Rogaški Slatini se bodo popoldne občinski svetniki med drugim seznanili s predlogi za občinska priznanja. Če bodo predloge podprli, bodo na julijski prireditvi ob občinskem prazniku podelili dve plaketi in tri priznanja občine.

* Rebalans letošnjega proračuna, nekaj sprememb v prostorskih načrtih ter poročila o delovanju občinskih javnih zavodov bodo teme današnje seje občinskega sveta v Slovenski Bistrici. Med drugim bodo sprejemali oz. novelirali več investicijskih programov za nadzidavo zdravstvenega doma, dograditev 2. osnovne šole ter energetsko prenovo javnih objektov.

* V sklopu Konjiških dni 2018 bodo drevi na Centru za ravnanje z Odpadki v Slovenskih Konjicah odprli ‘Kotiček za aktivne’. Že pred tem bo tam popoldne start dogodka ‘S kolesom po Dravinjski dolini’.

* Je podjetništvo zame? To je naslov brezplačnega izobraževanja za potencialne podjetnike in podjetnike začetnike, ki bo še danes v Slovenski Bistrici.

* V letu Evropske kulturne dediščine pripravljata Pokrajinski muzej Celje in Dvor Veliki Tabor odprtje skupne razstave Veronika Deseniška v slovensko-hrvaškem spominu. Samo na večer odprtja bo na ogled originalna listina, datirana 24. avgusta 1426, ki jo hrani Arhiv Republike Slovenije in v kateri je poimensko omenjena Veronika kot soproga grofa Friderika II. Celjskega.