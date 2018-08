Kaj se danes, v sredo, 1. avgusta, dogaja na Štajerskem?

* Očistimo Slovenijo, Očistimo Štajersko: v sredini septembra bomo čistili divja odlagališča. Prostovoljci, tudi iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje bodo v akciji Očistimo Slovenijo znova del večmilijonske množice, ki bo čistila svoje države. Poudarek bo na divjih odlagališčih, čistili pa bodo tudi sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter brežine vodotokov. V Slovenskih Konjicah, Zrečah in Vitanju lahko že zdaj sporočite, kje so morebitna divja odlagališča. Več na portalu novice.si in v lokalnem časopisu NOVICE.

* V paviljonu Tempel v Rogaški Slatini so v okviru Aninega festivala vsak dan (razen ob ponedeljkih) koncerti Musice Camerata. Koncerti se izvajajo v dopoldanskem in popoldanskem terminu.

* Angleške urice bodo dopoldne v knjižnici v Rogaški Slatini. Otroci bodo prebirali pravljice in skozi igro spoznavali angleški jezik, sledila bo ustvarjalna delavnica.