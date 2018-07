Kaj se danes, v soboto, 7. julija, dogaja na Štajerskem?

* V Imenem danes praznujejo 110-letnico gasilstva. Pripravljajo svečano gasilsko parado s prevzemom gasilskega vozila, za zabavo pa bodo skrbeli Slovenski zvoki

* Z gasilsko parado v Dramljah bodo danes obeležili 90-letnico domačega prostovoljnega gasilskega društva.

* Gasilsko veselico prirejajo zvečer v grajskem parku na Zgornji Polskavi. Prav tako tudi v Novi Cerkvi – zaradi morebitnih padavin so postavili tudi velik šotor.

* Danes bodo na Stranicah obeležili 40 let tamkajšnjega gasilskega društva Stranice in ob tem slovesno odprli nov prizidek. Sledi gasilsko tekmovanje za prehodni pokal 100 talcev, zvečer pa zabava z ansambloma Dar in Nemir.

* 7. Navtični vikend so ta konec tedna pripravili na Rogli. Prva od dveh regat na akumulacijskem jezeru Planja bo že danes.

* Na Starem gradu v Celju bodo nocoj uprizorili muzikal Veronika Deseniška. Gre za glasbeno-gledališki spektakel s 3D projekcijami z glasbo Leona Firšta in besedilom Janeza Usenika.

* V Ipavčevem centru Šentjur za najmlajše dopoldne pripravljajo stripovsko pripovedovalsko animacijo Zverinice iz stripa.

* Od danes do petka se zainteresirani lahko udeležijo poletne šole klarineta in flavte – organizira jo Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur.

* Na tržnici v Poljčanah vsako soboto vabijo k obisku stojnic z lokalnimi izdelki. Danes zjutraj pa bodo vsem obiskovalcem ponudili še poljčanski zajtrk.

* Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje bo na Boču svečano obeležilo 50-letnico delovanja. Združenje šoferjev in avtomehanikov Rogaška Slatina pa na Evropski ploščadi prireja prireditev v čast 65. obletnici delovanja.

* V Rogaški Slatini bodo ponovno izbirali slat’nsko legendo. Prireditev se bo začela že popoldne s kuhanjem slat’nskega piskra ter plesnimi in glasbenimi nastopi; vrhunec bo seveda zvečer z razglasitvijo nove legende.