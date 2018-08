Kaj se danes, v soboto, 4. avgusta, dogaja na Štajerskem?

* Na Letališču Slovenske Konjice bo popoldne potekal dan odprtih vrat

* V Stari Grafiji v Celju Pokrajinski muzej pripravlja slikanje na steklo. Muzejski svetnik Jože Rataj bo Celjane seznanil z zgodovino steklarstva na Celjskem, ki bodo nato poslikali svoj kozarec.

* Na Roglo tudi danes z brezplačnim turističnim avtobusom. Občine združene v turistično destinacijo Rogla-Pohorje za svoje občane in obiskovalce vse do septembra omogočajo brezplačne vožnje s turističnim avtobusom na Roglo. Odhodni na Roglo so ob 8. in 13. uri. Avtobus s Peska v dolino odpelje ob 10. in 14. uri. Avtobus vozi na relaciji Slovenske Konjice – Zreče – Rogla – Pesek (in stoji na vmesnih postajah).

* Oplotniški čebelarji danes na čebelnjaku v Zlogoni vasi pripravljajo dan odprtih vrat. Do popoldneva vam bodo na voljo za vprašanja.

* Ves dan bo živahno na jubilejnem, 20. Spodnjepolskavskem poletju. Dopoldne bo pohod na Pragersko, pa izlet z vlakom na Celjski grad. Na ogled bo razstava malih živali in razstava slikarskih del domačih ustvarjalk. Popoldne bo turnir v malem nogometu in kolesarski izlet. Zvečer bo zanimivo na Dvajsetici – glasbeno igrani predstavi ob krajevnem prazniku. Noč bodo pozdravili z boksom pod kostanji.

* Na Virštanju Društvo vinogradnikov Virštanj-Kozjansko in gostišče Banovina pripravljata ‘Klopotčevo soboto’. Po postavitvi klopotca in kulturnem programu bo zabava z Ansamblom Jug.

* Današnje dopoldne bo v Podčetrtku namenjeno sprostitvi. Na atletskem stadionu bo namreč potekala brezplačna poletna joga na prostem.

* Nogometaši Rogaške začenjajo z novo sezono v 2. slovenski ligi. V 1. krogu bodo popoldne gostili ekipo Brda.