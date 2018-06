Kaj se danes, v soboto, 30. junija, dogaja na Štajerskem?

* S svečano sejo konjiškega občinskega sveta bodo drevi sklenili dogajanje v sklopu letošnjih Konjiških dni. Na svečanosti v Domu kulture bodo zlati konjiški grb podelili Petru Ravnaku, srebrni grb bo dobil Anton Noner, bronastega mag. Aleksandra Boldin, nagrado Občine pa Šahovsko društvo Slovenske Konjice.

* Zgodaj dopoldne bo zanimivo na grajski tržnici v Slovenski Bistrici: tam bo nastopila glasbena in folklorna skupina KUD Sevojno iz Srbije. Skupina, ki sicer nastopa na jubilejnem 30. Folkartu na Lentu, se bo tako ekskluzivno predstavila tudi Bistričanom, saj prihajajo iz kraja Sevojno v Srbiji, kjer ima bistriški Impol enega izmed svojih podjetij.

* Danes in in v nedeljo bo na Rogli potekala mednarodna razstava psov. Danes se bo predstavilo 567 psov iz 18 držav, od tega kar 159 različnih pasem; podobno bo tudi jutri.

* V sklopu župnijskega praznika v Vitanju danes pripravljajo pohod od cerkve do cerkve, sledi zaključno druženje pri sv. Vidu na Hudinji nad Vitanjem.

* Popoldne bodo v Laporju obeležili prvo obletnico zeliščne hiške z ogledom zeliščnega vrta in sušilnice.

* V Celju se danes končuje edina slovenska fotografska delavnica Celje Fokus. Udeleženci letošnje delavnice bodo na zaključni razstavi prikazali ustvarjeno delo zadnjih dni.

* Na ploščadi Ipavčevega centra se bo v okviru Izziva poletja nocoj predstavilo pet uveljavljenih slovenskih vokalnih skupin.

* Prostovoljno gasilsko društvo Zreče danes na zreškem stadionu pripravlja 7. gasilsko tekmovanje za pokal Zreč in pokal Gasilske zveze Slovenije. Tekmovali bodo člani A, članice A ter članice B po pravilih Gasilske zveze Slovenije.

* Že 161. literarni večer Jaz ‘mam en stari znucan koš bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju. Gostja večera bo Alexandra Natalie Zaleznik, zmagovalka pesniškega natečaja Minattijeva pesem leta 2018.

* 40. obletnico delovanja obeležuje Smučarsko skakalni klub Šmartno na Pohorju. Poskrbljeno bo za pester športni in zabavni program! Popoldne pripravljajo prijateljski nogometni turnir na katerem bodo sodelovale tudi legende slovenskega nordijskega smučanja (Goran Janus, Nejc Dežman, Primož Peterka, Primož Ulaga in drugi). Nogometno znanje bodo merili z ekipami direktorjev lokalnih podjetij, veteranov NK Zgornje Polskave ter domačih skakalnih asov. Zvečer bo slavje ob obletnici in veselica z ansamblom Igor in zlati zvoki.

* Vitanjski upokojenci pa bodo popoldne slovesno odprli balinišče in kegljišče na vrvici. Novo pridobitev so postavili ob Olcerki, ob igrišču v Vitanju.

* V Studenicah bo nocoj Studeniški poletni večer. Pripravljajo bogat glasbeni program, razstavo Društva gojiteljev malih živali, degustacijo lokalnih vin, delavnice za otroke, zabavne nagradne igre, tržnico lokalnih izdelkov ter ognjemet.

* Toplar vabi na Kočno je naslov prireditve, ki jo domače turistično društvo pripravlja zvečer v vasi Kočno. Igral bo ansambel Glas.

* Nocoj bo v Slovenski Bistrici oživel letni kino na gradu. Na letnem kinu bodo prikazovali filme, ki si gostovali na priznanih filmskih festivali in gledalca ne pustijo ravnodušnega.

Otroški igralni dan na prostem prireja Turistično društvo Kopriva zgodaj popoldne na igrišču ob osnovni šoli na Spodnji Polskavi.

* V Žičah bo vikend v znamenju tradicionalnega Petrovega. Danes pripravljajo mednarodni pandolo turnir, animacijo za otroke, igre za prehodni pokal Žički grobeljnik, ter druženje pod kozolcem.

* V cerkvi svetega Roka v Šmarju pri Jelšah se nocoj začenja Rokovo poletje. Koncertni cikel začenja prvakinja mariborske opere, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt, ob spremljavi Primoža Krta. Festival bo do sredine septembra postregel s kar šestimi vrhunskimi glasbenimi dogodki. Koncertom, ki so v glavnem klasične narave, se bosta letos pridružila dva džezovsko obarvana.

* Rogaška Slatina že drugi dan gosti festival Pranger. Srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Festival bodo slavnostno zaključili zvečer v kulturnem centru, podelili bodo tudi Stritarjevo nagrado. Sledil bo izzven Prangerja s plesom z DJ-em Belo smetje.

* 110-letnico gasilstva v kraju bodo proslavili v Podsredi. Popoldne bo slovesna parada skozi trg in prevzem novega gasilskega vozila. Zvečer pripravljajo še veselico z Ansamblom Prisrčniki.

* Skakalni praznik bo popoldne v Žahenbercu. Tamkajšnje športno društvo Gamsi prireja že tradicionalno meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih. Na skakalnici velikosti k-13 pričakujejo skoke do 17 metrov.

* Na Bučah, občina Kozje, bodo praznovali Petrovo. Popoldne bo tam potekala druga tekma državnega prvenstva v vleki vrvi, zvečer še tradicionalni turnir v nogometu za pokal Športnega društva Buče.

* Od gorce do gorce se bodo odpravili na Sladki Gori. Krajša pohodniška pot, med vinogradi in vinskimi kletmi, je primerna za vse starostne skupine. Ogledali si bodo lokalne znamenitosti, poskrbljeno bo tudi za nakup domačih izdelkov.