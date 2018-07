Kaj se danes, v ponedeljek, 9. julija, dogaja na Štajerskem?

* V prostorih šentjurske občine bodo z izbranim izvajalcem popoldne podpisali pogodbo za ureditev parkirišč pri zdravstvenem domu.

* Krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici v času od 9. julija do vključno 17. avgusta ne bosta poslovala zaradi koriščenja rednega letnega dopusta. V tem času si lahko stranke uredijo zadeve na sedežu upravne enote v Slovenski Bistrici.

* Drevi bo v Rogaški Slatini odprtje otroškega igrišča. Za najmlajše ob slavnostnem dogodku pripravljajo tudi predstavo.

* Poletne ustvarjalne delavnice bodo v tem tednu obogatile počitniško dogajanje mladim v Slovenski Bistrici. Delavnice bodo (do 13. julija) potekale v Bistriškem gradu.

Tudi v prostorih Fridine mišnice bodo ob dopoldnevih v tem tednu potekale aktivne počitnice.

* Športne aktivnosti organizira Športna zveza Rogaška. Aktivnosti so namenjene otrokom vseh starosti, so brezplačne in bodo potekale od danes do petka v športni dvorani Janina.