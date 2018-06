Kaj se danes, v ponedeljek, 25. junija, dogaja na Štajerskem?

* V okviru praznika občine Bistrica ob Sotli bodo danes potekala športna tekmovanja. Dopoldne se bodo pomerili v tenisu in odbojki na mivki, popoldne bo občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško.

*Kolesarji se bodo v Bistrici ob Sotli podali na Oransovo kolesarsko pot. Pot povezuje najzanimivejše naravne in kulturne znamenitosti na širšem območju občine. V skupni dolžini 40 km in nekaj vzponi je primerna za rekreativne kolesarje, ponuja pa tudi tri skrajšane različice, in sicer na 10, 24 in 33 km.

*Svojevrstno izkušnjo pohodništva in kulinarike pripravljajo na Tinskem. 12 km dolg pohod po obronkih Tinskega je namenjen različnim starostnim skupinam, ki si želijo oddiha od vsakodnevnega vrveža in ga bodo v gozdovih Rudnice zagotovo doživeli. Pohod bodo popestrili s številnimi postojankami in bogato kulinariko.