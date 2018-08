Kaj se danes, v petek, 3. avgusta, dogaja na Štajerskem?

* Danes je svetovni dan piva – praznovali ga bodo tudi pri fontani piva v Žalcu

* Pogodbo za izgradnjo mostu na Zbelovem bodo dopoldne podpisali v pisarni konjiškega župana Mirana Gorinška. Na Občini Slovenske Konjice so za izvajalca del izbrali družbo UB Projekt s Prebolda.

* V sklopu poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji drevi Nuša Derenda. Zadnji v nizu poletnih glasbenih večerov bo v znamenju glasbenih uspešnic odlične vokalistke.

* Na Roglo tudi danes z brezplačnim turističnim avtobusom. Občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so namreč združene v turistično destinacijo Rogla-Pohorje. Za svoje občane in obiskovalce destinacije vse do septembra omogočajo brezplačne vožnje s turističnim avtobusom na Roglo. Avtobus vozi dvakrat na dan na relaciji Slovenske Konjice – Zreče – Rogla – Pesek.

* 1. Festival družine in kulinarike organizirajo v Šmarju pri Jelšah. Pripravljajo ‘Kuhno pod jelšami’ in cirkuško-čarovniško animacijo za otroke. V sklopu dogodka bo tudi praznovanje 1. rojstnega dne Zavoda za turizem, šport in mladino. Za zabavo bosta poskrbela Aleš Novak in Euro kvintet.

* Pri Vodnem stolpu v Celju pripravljajo koncert: Edenon & Samo Budna. Predstavili bodo skladbe zadnje avtorske plošče Strah pred nespečnostjo in znane rock skladbe v lastni glasbeni preobleki. V celjski kulturnici pa bodo odprli fotografsko razstavo Blaža Črepinška.

* 20. Spodnjepolskavsko poletje prinaša danes več športno-rekreativnih prireditev – pomerili se bodo v ruskem kegljanju, nogometu in šahu. Popoldne bodo priredili kmečke igre, večer pa bodo nadaljevali s koncertom Moškega pevskega zbora Obrtnik, sledi zabava z Modrijani.