Kaj se danes, v nedeljo, 5. avgusta, dogaja na Štajerskem?

* V Vitanju bodo danes sprejeli novega duhovnika Urbana Lesjaka. S prvim avgustom so namreč Vitanjčani dobili novega, stalnega duhovnika, ki odslej biva v župnišču. Uradni sprejem bo potekal dopoldne pri obeh mašah, pogostitev za farane pa bo le po prvi maši.

* Danes bo na Rogli tradicionalna lepa nedelja s košnjo pohorskih planj. S prikazom košnje na star način bodo začeli že zjutraj. Dopoldan bo v cerkvi na Rogli tudi sveta maša.

Pripravljajo kulturno-zabavni program z ansamblom Biseri. Na koncu sledi sušenje in spravilo sena ter zaključek košnje z veselim »likofom

* Dober milijon in pol evrov je ministrstvo za infrastrukturo namenili celjski občini za energetsko sanacijo 8 javnih objektov v Celju. Delavci trenutno že delajo v štirih osnovnih šolah in dveh enotah javnih vrtcev. Jeseni načrtujejo tudi prenovo Celjskega doma.

Na občini so tudi v fazi naročila projektov za ureditev dvorišča Celjskega doma, ki ga načrtujejo v prihodnjih letih.

* Zadnji dan Spodnjepolskavskega poletja bo – kot že leta doslej – v znamenju gasilstva in tod priljubljene pevke Tanje Žagar. Dan bodo začeli s sejmom malih živali. Sledi tekmovanje Fire Combat in kratek koncert domačih godbenikov. Nato bo žegnanjska maša. Popoldne pa najprej gasilski manever in potem še velika vrtna veselica s Tanjo Žagar in ansamblom Franca Miheliča.

* Prikaz pranja perila po starih običajih si bo mogoče ogledati popoldne ob potoku Leskovec. Prikaz pripravljajo člani domačega Turističnega društva Ajda.

* Donatovo nedeljo bodo dopoldne praznovali pri cerkvi sv. Donata v župniji Rogatec. V okviru dogodka poteka še srečanje župnij Rogatec in Sveti Vid pri Ptuju.

* Nogometaši bodo danes in jutri odigrali 3. krog 1. slovenske lige. Danes popoldne bo zanimivo v Kidričevem, kjer bo Aluminij – na prvih dveh tekmah je poleg Domžal edini dvakrat zmagal, gostil Maribor. Celjane zvečer v Ljubljani čaka obračun z Olimpijo.