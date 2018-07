Kaj se danes, v nedeljo, 1. julija, dogaja na Štajerskem?

* V Vitanju se danes nadaljuje praznovanje v sklopu župnijskega praznika. Po jutranji procesiji in maši, se bodo krajani zbrali na druženju pred župniščem.

* Po budnici godbe na pihala danes v Žičah svečana maša s procesijo v počastitev farnega zavetnika. Sledi druženje ob cerkvi s koncertom Družine Gregorc in Tineta Lesjaka s prijatelji Oplotničani.

* Ob 10. uri bo v Rogaški Slatini start rekreativnega kolesarskega maratona. Kolesarji se bodo podali na mali maraton v dolžini 33 kilometrov, ali na velikega v dolžini 70 km. Organizirajo tudi otroško dirkico na 400 metrov. Kolesarje bo označena pot vodila po štirih občinah

* Še danes na Rogli poteka mednarodna razstava psov. Danes se bo sodnikom predstavilo 529 psov iz 19 držav, od tega kar 155 različnih pasem. Na razstavi bo mogoče kupiti tudi pripomočke za nego in vzrejo ter udobje psov

* Hana Vodeb in Mark Požlep sta pripravila umetniško-raziskovalno avanturo Splav meduze, ki prinaša druženje pod ‘Splavarjem’ v Celju.

* V sklopu šentjurskih folklornih večerov se bo na vrtu Ipavčeve hiše popoldne predstavilo domače folklorno društvo z gosti iz Bosne in Hrvaške.

* Grad Slovenska Bistrica je za oglede odprt tudi ob nedeljah, in sicer med 13. in 18. uro. Vodeni ogledi bodo ob 14. in 16. uri.