Kaj se danes, v četrtek, 9. avgusta, dogaja na Štajerskem?

* V Cinkarni Celje bodo danes predstavili rezultate Toksikološke ocene tveganja za zdravje ljudi na področju SV pod Odlagališčem nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Rezultati raziskav so med drugim pokazali učinkovit ukrep za znižanje vsebnosti kadmija v vrtninah.

* Tradicionalna prireditev ‘Dan gasilca – dan solidarnosti’ bo pozno popoldne v Draži vasi. Konjičani se bodo tako znova spomnili na solidarnost med ljudmi po hudi ujmi s točo, ki je v Dravinjski dolini, posebej v Slovenskih Konjicah, leta 2004 povzročila precej škode.

* Skupina aktivistov za pravice živali bo z mirnim shodom pospremila živali pred Celjskimi mesninami na zadnjo pot. Shod bo potekal dopoldne.

* Test telesne pripravljenosti prirejajo zjutraj v Centru za starejše Metulj, ki deluje v Slovenski Bistrici. Prav tako vsak četrtek organizirajo tudi kegljanje, kartanje in igranje namiznega tenisa.

* Kako neuporabne stvari narediti ponovno uporabne prikazujejo v Centru ponovne uporabe v Rogaški Slatini v delavnicah z naslovom do it yoursef. Danes bodo prikazali tehnike in postopke kako pridobiti prostor v omarah.