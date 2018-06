Kaj se danes, v četrtek, 28. junija, dogaja na Štajerskem?

* Prenovljeno Ulico Antona Janše v Slovenskih Konjicah bodo popoldne tudi uradno odprli. Skupaj so posodobili 630 metrov, in sicer s 170 tisoč evri, ki so jih zagotovili v občinskem proračunu.

* Konjiška Krajevna enota Zavoda za gozdove in konjiška Občina danes pripravljata tudi Dan z gozdarji. Letos bo pot potekala do Zloderžnika, začne pa se na parkirišču občine. Dogodek bo v vsakem vremenu.

* V Celju se danes začenja edina slovenska fotografska delavnica Celje Fokus. Sklop fotografskih dogodkov ponuja priložnost za fotografsko druženje, razstave in učenje fotografiranja. Fotografije bodo polnile celjske ulice in razstavišča, dogajanje pa bodo sklenili z veliko fotografsko delavnico.

* PopRok – a cappella festival bo nocoj v atriju Muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah. Poletno druženje a cappella skupin. Ob domači vokalni skupini Amadeus bo nastopilo še sedem vokalnih zasedb.

* Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice v času poletnih počitnic pripravlja aktivnosti za šolarje. Akcija z naslovom “Špricaj raje po šoli” bo prvič potekala drevi, nato pa vsak počitniški četrtek.

* Za vse osnovnošolce so v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica v tem in naslednjem tednu pripravili ustvarjalne kotičke. Tam se lahko igrajo s kvalitetnimi družabnimi igrami, ustvarjajo izdelke z različnimi materiali in uživajo v družbi dobrih knjig in druženju s prijatelji.