Kaj se danes, v četrtek, 2. avgusta, dogaja na Štajerskem?

* Na Rogli te dni poteka tabor za otroke s prekomerno težo. Po mednarodnih kriterijih imamo v Sloveniji odstotek in pol ekstremno predebelih otrok in kar 6 odstotkov zelo debelih otrok, kar skupaj znaša kar 13 tisoč otrok, starih med 6 in 18 let. Glavni razlogi so nezdrava prehrana, sladke pijače in preveč sedenja. Prav tako jih več kot polovica izpušča zajtrk, zelenjava pa je še vedno nepriljubljena hrana.

Poletni tabor zdravja, športa in zabave, ki ga podpira trgovina Hofer, mlade osvešča o pomenu zdravega življenjskega sloga in gibanja.

* V Botaničnem vrtu mariborske Univerze skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede danes popoldan pripravljajo predavanje o tujerodnih rastlinah. Temu bo sledilo odprtje razstave, ki bo v večnamenskem prostoru vrta do sredine septembra. Za obisk razstave je potrebno plačati vstopnino v vrt.

* Na gradu Podsreda bo pozno popoldne koncert udeležencev mojstrskega tečaja za saksofon. Koncert bo izveden pod vodstvom priznanih saksofonistov Betke Bizjak Kotnik in Domna Korena.

* Povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo bodo drevi odigrali nogometaši Maribora. Slovenski podprvaki bodo v Ljudskem vrtu gostili Čikuro, s katero so se prejšnji teden v Gruziji razšli z izidom 0:0.