Kaj pomeni, da Slovenskih Konjic ni med satelitskimi urgentnimi centri?

Vlada Republike Slovenije je na predlog ministrstva za zdravje pred dnevi sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto. Ta na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tudi tehnično opremljeni za takojšnjo obravnavo akutno bolnih. Med predvidenimi satelitskimi urgentnimi centri sta na Štajerskem le Šmarje pri Jelšah in Velenje.

Kaj sprejem nove uredbe pomeni za nujno medicinsko pomoč (NMP) Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, smo preverili pri direktorju zavoda Dejanu Verhovšku: »Uredba za naše območje ne predvideva sprememb pri organizaciji NMP in dežurne službe. Torej tudi obseg in dostopnost do zdravstvenih storitev se pri nas ne spreminjata. Res pa trenutna uredba ne daje zagotovila, da v prihodnje na tem področju ne bo prišlo do sprememb. Zato se bomo maksimalno zavzemali za ohranitev organizacije in dostopnosti do dežurne službe, najmanj v obsegu, kot jo poznamo danes.«

