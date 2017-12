NAJBOLJ BRANO 6: Kaj so počeli specialci v Spodnji Ložnici?

Huda prometna nesreča se je dopoldne, okoli 9. ure, zgodila na štajerski avtocesti. Na relaciji od Tepanja proti Slovenski Bistrici sta malo pred izvozom jug trčili dve tovorni vozili. Hrvaški voznik je trčil v stoječe priklopno vozilo madžarskega voznika in se pri tem tako poškodoval, da je v življenjski nevarnosti.

Na kraj dogodka so prišli gasilci PGD Slovenske Konjice in gasilci PGD Slovenska Bistrica, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, pomagali reševalni službi, voziloma odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje nevarnih snovi in posipali iztekle tekočine.

Zaradi preusmerjenega prometa je tudi na vzporedni regionalni cesti od Slovenskih Konjic proti Slovenski Bistrici, prihajalo do hude gneče in zastojev.

Malo pred 12. uro pa je na tej cesti v kraju Sp. Ložnica promet za nekaj minut celo obstal – zaprla ga je enota specialnih pripadnikov slovenske policije, ki je z zaporo ceste ustavila vozilo in s hitro akcijo pridržala (vsaj) eno osebo. Po nekaj minutah so cesto spet odprli za promet. Očitno je bil v akciji nekdo tudi poškodovan, saj sta na kraj malo zatem z vključeno sireno prispeli dve reševalni vozili. Eno je (prav tako s signalom nujne vožnje) prizorišče kasneje tudi zapustilo.

Več informacij o dogodku še pričakujemo s Policijske uprave Maribor.