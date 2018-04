Kaj nas čaka ponoči?

Ponekod po Sloveniji se že pojavljajo padavine in neurja, ponekod je padala tudi toča.

Po podatkih Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo in hidrologijo, Oddelek za meteorološke in oceanografske napovedi, južno in jugozahodno od Ljubljane na Notranjskem nastajajo nevihte, nekatere celice so močne z možnostjo toče in nalivov. Naliv je bil izmerjen na postaji Cerknica. Pričakujejo več takih dogodkov, tudi vzhodneje do večera. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Kam se selijo padavine, si poglejte v spodnji animaciji.