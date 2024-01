Kaj je zaznamovalo leto 2023?

Leto 2023 se je izteklo. Zagotovo so ga zaznamovali številni dogodki in ljudje, a kateri so bili tisti najpomembnejši za knežje mesto? Zazrli smo se v preteklost in naredili pregled leta. Celje so razveselile številne pozitivne zgodbe, povezane z novimi projekti in s športom, a žal je bilo med njimi tudi nekaj tragičnih.

Prvo polovico leta 2023 zaznamovali novi dobri projekti in tragične zgodbe

Prva polovica leta 2023 je bila za knežje mesto pestra, v mestu je namreč zaživelo kar nekaj novih pomembnih projektov.

Že januarja je celjska bolnišnica, ki je sicer čez nekaj mesecev dobila nova direktorja, ki sta prej funkciji opravljala kot vršilca dolžnosti, dr. Dragana Kovačića in dr. Radka Komadino, namenu predala prvo etapo nadomestne gradnje urgence.

Aprila se je zaključil izjemno pomemben projekt za Celje. Zaživela je stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10. Tri leta po položitvi temeljnega kamna je tako vseh šest blokov dobilo svoje stanovalce.

Dom ob Savinji Celje je letos, ob praznovanju 50. obletnice starejšega dela doma, pridobil začasne namestitve. Celjska občina pa je zaključila evropski projekt Mreža kolesarskih povezav v Celju.

Do konca junija 2023 smo se v Celju veselili tudi številnih športnih uspehov. Žal pa vse zgodbe niso bile tako pozitivne. Sploh na področju kriminalitete se je v prvi polovici leta 2023 spisalo kar nekaj neprijetnih in tragičnih zgodb.

Drugo polovico leta zaznamovalo predvsem vreme

Ne glede na to, da so bili vremensko burni predvsem poletni meseci, je bilo ravno vreme tisto, ki je zagotovo najbolj zaznamovalo drugo polovico leta 2023.

Začelo se je z uničevalnimi nevihtami s točo in zelo močnim vetrom, ki so precej prizadele Celje in okolico. Že prvi dnevi avgusta pa so Celjanom in okoliškim prebivalcem nagnali strah v kosti. Zgodile so se namreč rekordne poplave, ki so predvsem okoliške kraje, kot so Laško, kraji v Spodnji Savinjski dolini in predvsem kraji v Zgornji Savinjski dolini, zalile z vodo.

Več o tem in vseh ostalih lanskih zgodbah, ki so zaznamovale Celje, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.